"Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи зі знижками

"Нова пошта" запустила нову послугу - "Речі з дому за кордон": можна відправити валізу або коробку з особистими речами в одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Рівень знижки при відправці посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення. При відправці речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна – першої чи другої.

Наприклад, відтепер вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кг з складає 800 гривень, до 10 кг - 1200 гривень, а якщо відправити 30 кг - 2 000 грн", - пояснили в компанії.

У тариф не входять можливі мита та податки, що можуть нараховуватися у країні отримання.

Речі за новою послугою можна відправити до Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Болгарії, Угорщини, Литви, Естонії, Хорватії тощо. Увесь перелік 24 країн та їх зонування за посиланням﻿.

При цьому до перевезення не допускаються документи з посвідченням особи, їжа, ліки, алкоголь, електроніка (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо), гроші, іменні банківські карти та горючі матеріали.

"Відправити посилки через послугу "Речі з дому за кордон" можна у будь-якому працюючому відділенні або оформити самостійно через особистий кабінет на сайті. Доставка за кордон здійснюється тільки на адресу одержувача.

Максимальна вага відправлення -70 кг, габарити не повинні перевищувати 120х80х69 см. Термін доставки орієнтовно від 6 днів", - додають у "Новій пошті" .

Щоб скористатися послугою, потрібно:

принести відправлення, але обов'язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов'язково зв'яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.

Список працюючих відділень та їхній графік роботи можна дізнатися через чат-бот﻿ Нової пошти.