Ще один російський банк опинився у стані дефолту

Що потрапив під санкції Россельхозбанк (РСХБ) не зміг вчасно виплатити купон за доларовими єврооблігаціями на 500 млн доларів з погашенням у 2023 році. Він став другим російським банком, який опинився в стані дефолту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення банка.

Банк заявив, що у зв'язку з введеними Великобританією санкціями, 16 квітня не провів виплату процентів на загальну суму 21,25 млн доларів на користь емітента єврооблігацій компанії RSHB Capital Sa (Люксембург).

Згідно з повідомленням, платіжний агент не підтвердив готовність прийняти від банку платіж і провести виплату відсотків депозитаріям Euroclear / Clearstream / DTC, і далі власникам єврооблігацій.

РСХБ став другим російським банком, офіційно повідомив про проблеми з проведенням платежів. Раніше Совкомбанк, що підпав під санкції США, оголосив про те, що призупинив нарахування відсотків за двома випусками єврооблігацій. Банк пояснив, що через введені проти нього санкції "не має технічної можливості розпоряджатися заблокованими активами і повноцінно використовувати міжнародну платіжну інфраструктуру для обслуговування позик".

Раніше агентство Bloomberg писало, що перший за сторіччя дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями тепер виглядає майже неминучим. Дані про страхове покриття боргу дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців