Командир 36-ї бригади морської піхоти закликав врятувати сили ЗСУ у Маріуполі
Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина закликав врятувати сили ЗСУ в Маріуполі. Відеозвернення опубліковане у Facebook.
"Це наше звернення до світу, це може бути наше останнє звернення. У нас, можливо, залишились лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перевищує нас - вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, технікою та танками", - сказав він.
Волина додав, що військові ведуть оборону на заводі, де також знаходяться мирні жителі, яким "загнала у пастку війна".
"Ми звертаємося до світових лідерів допомогти нам. Ми звертаємось з проханням застосувати до нас процедуру екстракції та вивезти нас на територію третьої держави. Маріупольський гарнізон військових, з нами понад 500 поранених бійців та сотні цивільних, серед яких жінки та діти. Ми просимо нам надати безпеку на території третьої держави", - сказав Волина.