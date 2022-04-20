Командир 36-ї бригади морської піхоти закликав врятувати сили ЗСУ у Маріуполі

Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина закликав врятувати сили ЗСУ в Маріуполі. Відеозвернення опубліковане у Facebook.

"Це наше звернення до світу, це може бути наше останнє звернення. У нас, можливо, залишились лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перевищує нас - вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, технікою та танками" , - сказав він.

Волина додав, що військові ведуть оборону на заводі, де також знаходяться мирні жителі, яким "загнала у пастку війна".