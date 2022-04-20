ДБР проведе заочне розслідування у справі Киви

﻿Державне бюро розслідувань за рішенням суду проведе заочне розслідування щодо антиукраїнських дій колишнього нардепа Іллі Киви, повідомляє пресслужба ДБР﻿.

Йому повідомлено про підозру у держзраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганду війни та закликах до насильницької зміни влади.

"Слідство ДБР встановило, що ексдепутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні" , - йдеться в повідомленні.

Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.