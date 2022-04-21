Ціни знизилися на 40−50%: хто і чому орендує житло в Києві

Близько 17 тис. переселенців приїхали до столиці, орендарі переїжджають у кращі квартири — хто винаймає житло під час війни, повідомляє Новое время.

Ринок оренди житла Києва поступово оживає. До столиці приїжджають жителі східної України, для яких столиця — це тил, каже директор АН Брок-Ріелті Дмитро Корчев.

У Києві, за інформацією мерії, зареєстровано близько 17 тис. внутрішньо переміщених осіб. Деякі орендарі з'їжджають із квартир, власники яких на час воєнних дій відмовилися надавати знижки. Нині орендувати житло у столиці можна на 40—50% дешевше, ніж ще два-три місяці тому.

Активність зростає

Після вторгнення Росії в Україну ринок оренди Києва завмер. Опитані ріелтори розповідають, що перші три-чотири тижні до них ніхто не звертався з питанням про пошук житла. Багато орендарів поїхали, а єдиної стратегії поведінки у орендодавців не було. Одні — скасували плату за березень та квітень, інші — надали знижки, а треті — попросили оплачувати оренду житла за повною вартістю.

Деякі орендодавці і зараз готові приймати біженців зі східних областей у своїх квартирах безкоштовно. Платити треба лише за комунальні послуги», — каже Корчов. У будь-якому випадку, платити довоєнні ставки вони не готові.

Переселенці розраховують зняти дешевші квартири. Наприклад, за 4 тис. грн на місяць готові орендувати дво-трикімнатні квартири у Печерському чи Шевченківському районах столиці. Один з найкращих варіантів — ЖК Новопечерські липки, де вартість 1-кімн. квартири у довоєнний час перевищували $100 тис.

Але таких цін на оренду у Києві зараз немає, каже віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолій Топал. Зараз, за його словами, житло в середньому на 40–50% дешевше, ніж під час війни. Наприклад, квартиру в спальному районі, яка ще два місяці тому здавалася за 10 тис. грн на місяць, зараз можна зняти за 6 тис. грн на місяць.

"Але ця плата встановлюється не на рік, а всього на два місяці" , — уточнює Топал.

Наявність житла — одна з причин, через яку до Києва їдуть переселенці зі сходу, кажуть опитані НВ Бізнес ріелтори. Зняти будинок або квартиру в західних регіонах зараз практично неможливо, а ціни набагато вищі за столичні. Наприклад, за 1-кімн. квартиру у Львові можуть просити до $1 тис. на місяць. І охочі винаймати житло за такі гроші знаходяться.

Що буде з цінами

Щодня до Києва повертається до 20–30 тис. мешканців, кажуть у Київській міськдержадміністрації. Але поки що це не впливає на вартість оренди. Топал каже, що орендодавці розраховують повернути розмір плати за оренду житла на довоєнний рівень після завершення бойових дій.

Але все залежатиме і від економічної ситуації — яку підтримку Україна отримає від західних країн, чи зможе український бізнес платити довоєнну зарплату і чи орендарі повернуться до Києва. Деякі з них поїхали до країн ЄС, отримали дозволи на роботу та думатимуть над поверненням.