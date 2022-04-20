Мер Маріуполя закликав евакуюватися з міста
Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав маріупольців евакуюватися з міста, повідомляє прес-служба.
Сьогодні о 14:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.
Місце збору та посадки людей в автобуси – вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу.
З подальшою додатковою посадкою людей у двох локаціях:
- Проспект Перемоги, 1 біля заводоуправління Азовсталі
- Бульвар Шевченка на кільці біля Порт-Сіті.
Маршрут руху колони: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.
"Рідні маріупольці, за ці довгі та неймовірно важкі дні ви виживали в нелюдських умовах. Ви знаходилися в інформаційному вакуумі, без доступу до будь-якої інформації. Ви могли чути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне – на вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно.
Не бійтеся та евакуюйтесь у Запоріжжя, де ви отримаєте всю необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, а головне – ви будете в безпеці", - сказав Бойченко.
Він зазначив, що вже 200 тисяч маріупольців змогли виїхати з міста, вони вже у безпеці.
"Звертаюся до маріупольців, які вже виїхали і сьогодні перебувають у безпеці. Якщо у вас залишилися родичі у Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть та кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - додав він.