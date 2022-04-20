Малюська розповів, коли запрацює реєстр прав на майно

Міністерство юстиції поверне можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості впродовж місяця, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю.

"Наша мета – протягом кількох тижнів, можливо місяця, повернути можливість проведення операцій і реєстрацій купівлі-продажу нерухомості, як у довоєнний період – на територіях, де бойові дії не ведуться" , – повідомив Малюська.

Мін'юст пропонуватиме Кабміну встановити правило, за якого якщо власник придбав майно менш ніж місяць тому, – він його не зможе продати.

"Тобто нотаріус не зареєструє відчуження. Щоб не створювати ланцюжків недобросовісних вигодонабувачів, в яких неможливо навіть через суд майно повернути" , – заявив міністр.

Наразі робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами.