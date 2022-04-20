Подоляк: у РФ буде внутрішній конфлікт через санкції, вона піде на дно
Санкції проти Росії з часом призведуть до того, що в самій країні трапиться внутрішній конфлікт через зростання цін і безробіття, високу інфляцію та знецінення рубля. Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у інтерв'ю, повідомляє Новое время.
На запитання, як радник оцінює можливість Росії перечекати санкції, він відповів:
"Ви задаєте питання про те, чи зможе вона існувати на рівні XV або XVI століття. У них не буде нічого ні комфорту, ні грошей, ні технологій. всі інші можуть жити в землянках", – вважає Подоляк.
Він вважає, що коли у росіян буде
"зростання безробіття, зростання цін на продукти харчування" (яке вже є), а також
"дефіцити продуктів харчування, дуже висока інфляція, знецінення рубля — це створить внутрішній конфлікт".
"Вони будуть тиснути на свою еліту, бо можуть жити в лагері, але все ж хочуть їсти. Тобто холодильник переможе", – стверджує радник голови ОП.
Питання тільки в тому, за словами Подоляка,
"за рахунок яких санкцій і як скоро це буде".
"Якщо будуть санкції на енергоносії, то це буде дуже і дуже швидко — місяць, два, три максимум. Якщо не буде цих санкцій, може 8-12 місяців. Це не питання кореляції з війною. Росія все одно йтиме до дну", – підсумував він.