Подоляк: у РФ буде внутрішній конфлікт через санкції, вона піде на дно

Санкції проти Росії з часом призведуть до того, що в самій країні трапиться внутрішній конфлікт через зростання цін і безробіття, високу інфляцію та знецінення рубля. Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у інтерв'ю, повідомляє Новое время.

На запитання, як радник оцінює можливість Росії перечекати санкції, він відповів:

"Ви задаєте питання про те, чи зможе вона існувати на рівні XV або XVI століття. У них не буде нічого ні комфорту, ні грошей, ні технологій. всі інші можуть жити в землянках", – вважає Подоляк.

Він вважає, що коли у росіян буде "зростання безробіття, зростання цін на продукти харчування" (яке вже є), а також "дефіцити продуктів харчування, дуже висока інфляція, знецінення рубля — це створить внутрішній конфлікт" .

"Вони будуть тиснути на свою еліту, бо можуть жити в лагері, але все ж хочуть їсти. Тобто холодильник переможе", – стверджує радник голови ОП.

Питання тільки в тому, за словами Подоляка, "за рахунок яких санкцій і як скоро це буде" .