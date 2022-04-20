В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих безвісти дітей

Нацполіція України створила чат-бот, який має спростити процедуру подачі інформації про дитину, яка зникла безвісти або зв’язок з якою відсутній, до органів поліції, повідомляє Новое время.

Такий ресурс був створений, щоб з’явився додатковий спосіб пошуку дітей, у зв’язку з тим, що вторгнення військ РФ на територію України несе за собою низку жорстких заходів щодо геноциду українського народу, у тому числі щодо дітей.

Зазначено, що інформація, яка надійде до @poshukditei_bot﻿, буде офіційно зареєстрована та ретельно перевірена працівниками поліції у найкоротший час із вжиттям відповідних подальших заходів відповідно до законодавства.