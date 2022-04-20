Пєсков: у рамках переговорів до Києва передано проект документу
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "передала Україні проект документа з чіткими виробленими формулюваннями, і м'яч – на боці Києва". Про це, посилаючись на коментар Пєскова російським журналістам 20 квітня, повідомляє Українська правда.
"Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці. Чекаємо на відповідь", – сказав представник Кремля.
При цьому прес-секретар голови країни-агресора в черговий раз заявив, що
"українська сторона постійно відходить від своїх раніше даних погоджень, своїх слів, постійно змінює їх".
За словами Пєскова,
"стосовно ефективності переговорів це має дуже погані наслідки".
У той же час, на даний момент не зрозуміло, про який проєкт ідеться та коли його було передано.
"Українська правда" звернулася по коментар до Офісу президента України.