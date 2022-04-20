Пєсков: у рамках переговорів до Києва передано проект документу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "передала Україні проект документа з чіткими виробленими формулюваннями, і м'яч – на боці Києва".﻿﻿ Про це, посилаючись на ﻿коментар Пєскова російським журналістам 20 квітня, повідомляє Українська правда.

"Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці. Чекаємо на відповідь", – сказав представник Кремля.

При цьому прес-секретар голови країни-агресора в черговий раз заявив, що "українська сторона постійно відходить від своїх раніше даних погоджень, своїх слів, постійно змінює їх" .

За словами Пєскова, "стосовно ефективності переговорів це має дуже погані наслідки" .

У той же час, на даний момент не зрозуміло, про який проєкт ідеться та коли його було передано.

"Українська правда" звернулася по коментар до Офісу президента України.