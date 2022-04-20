Подоляк: ідея щодо обміну належить Медведчуку, але РФ його ігнорує

Затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук сам запропонував обміняти себе на мешканців та захисників оточеного Маріуполя. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

﻿Подоляк вважає, що Медведчук — елемент війни, один з тих, хто спровокував повномасштабну агресію РФ проти України.

Він додав, що Медведчук сам хоче знайти вихід із ситуації, бо зрозумів, що просто міняти його ніхто не буде.

"У нього будуть великі проблеми, тому що йому доведеться давати свідчення, що він робив з 2014 року в Україні; чому його діяльність призвела до такого масштабного втручання Російської Федерації на нашу територію. Це була його ініціатива: запропонувати себе в обмін на мешканців та захисників Маріуполя" , - розповів Подоляк.

Він додав, що Росія ігнорує звернення Медведчука.