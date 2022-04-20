МВС: на Великдень РФ може зірвати служби у храмах

На Великдень в Україні росіяни можуть влаштувати низку провокацій. Тому правоохоронці посилять охорону в районі ключових храмів. Про це перший заступник глави МВС Євген Єнін повідомив у ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.

За його словами, це необхідно, адже є інформація про можливі провокації російськими спецслужбами та диверсійно-розвідувальними групами.

"Саме тому буде діяти комендантська година і будуть запроваджені посилені заходи безпеки, аби уникнути непотрібних провокацій" , – додав Єнін.

За даними МВС, на Великдень росіяни можуть спробувати зірвати богослужіння в окремих храмах. Саме тому вибухотехніки перевірять усі храми на предмет можливих замінувань.