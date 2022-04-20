МВС: на Великдень РФ може зірвати служби у храмах
На Великдень в Україні росіяни можуть влаштувати низку провокацій. Тому правоохоронці посилять охорону в районі ключових храмів. Про це перший заступник глави МВС Євген Єнін повідомив у ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.
За його словами, це необхідно, адже є інформація про можливі провокації російськими спецслужбами та диверсійно-розвідувальними групами.
"Саме тому буде діяти комендантська година і будуть запроваджені посилені заходи безпеки, аби уникнути непотрібних провокацій", – додав Єнін.
За даними МВС, на Великдень росіяни можуть спробувати зірвати богослужіння в окремих храмах. Саме тому вибухотехніки перевірять усі храми на предмет можливих замінувань.
"Крім того, ми будемо впроваджувати посилений режим служби поліції в районі ключових храмів. Особливо – в період масового приходу прихожан", – наголосив Єнін.