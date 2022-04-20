У РНБО спростували заяви РФ про успішне подолання санкційного удару

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростовує маніпулятивну інформацію Росії про те, що "економіка РФ витримала перший удар санкцій", повідомляє УНІАН.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Центру.

"Санкції не означають раптову "смерть" економіки держави, рестрикції провокують ланцюгову реакцію. 4 квітня Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. Якби не санкції, протягом місяця РФ ще могла б знайти долари або євро та розрахуватися із кредиторами. Через це, 4 травня світ може визнати дефолт Росії" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з РФ, що також матиме наслідки.

"За прогнозом аналітиків, тривала війна з Україною може коштувати Росії понад 20 млрд дол. на день. Йдеться про прямі і непрямі витрати, включаючи й зниження обсягів виробництва через санкції, що своєю чергою призведе до безробіття", – інформують у Центрі протидії дезінформації .

Також повідомляється, що понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок – дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників .

Крім того, ЄС та США готують новий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.