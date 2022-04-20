ГУР: РФ планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях

Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, повідомляє ГУР﻿.

Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової «мобілізації». Після її проведення ФСБ РФ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів, зазначає ГУР.

Як повідомлялось раніше, для проведення «референдумів» завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат. У день «голосування» співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

Вказана спецоперація переслідує наступні цілі: