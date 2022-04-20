Енергорегулятор відібрав ліцензії у 5 пов'язаних з РФ компаній

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензії компаніям, пов’язаним з країною-агресором, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"НКРЕКП разом з Службою безпеки України було встановлено, що діяльність окремих компаній-ліцензіатів на території нашої країни контролюється резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Після документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", регулятор анулював ліцензії п’яти компаніям" , - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на відкритому засіданні 20 квітня 2022 року.

Зокрема, були анульовані ліцензії:

ТОВ "ІСТЕК" на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

ТОВ "АЛАКОР СІТІ" на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

ТОВ "СТІЛЛ ЕНЕРДЖІ" на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

ТОВ "ЕКОПРОМЕНЕРГІЯ" на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

ТОВ "ПВ СОЛАР СТЕЙШН" на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Кінцевими бенефіціарами вказаних компаній є громадяни РФ.