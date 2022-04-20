Валютний ринок в умовах війни: 56-й день

У середу 20 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 18 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс порівняно з попереднім днем майже втричі і склав 304,61 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 228,56 млн. доларів. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у понеділок обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був нижчим, ніж обсяг заявок на покупку в 2,5 рази: на 256,1 млн доларів заявок на покупку та на 104,9 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 середи євро купують по 31,777 гривень, а продають по 32,0948 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 20 квітня зріс на 1296,4 млн. і склав 55 503,1 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано два випуски ОВДП у гривні терміном на 7 та 14 місяців, а також ОВДП у доларах США терміном на 1 рік та ОВДП у євро терміном на 8 місяців. Вдалося розмістити цінні папери на загальну суму 3,6 млрд. гривень в еквіваленті (за курсом НБУ).

На готівковому валютному ринку в середу "американець" знову трохи подорожчав. Якщо вчора у столиці його можна було купити за 32,55-32,60 гривні, то сьогодні – вже по 32,65-32,75 гривні. З 33,50 до 34 гривень виріс цінник у Сумах, з 33,00 до 33,30 гривень у Житомирі. У Львові долар учора продавали по 32,30-32,35 гривні, а сьогодні – вже по 32,50 гривні.

Євро на FOREX після вчорашнього розвороту вгору продовжило зростання і в середу. На момент написання статті досяг позначки 1,0866 долара, після чого скоригувався на 20 пунктів нижче. Готівковий євро в Україні продовжує дорожчати: учора в Києві його продавали за 35,90-35,95 гривень, а сьогодні – вже за 36,10-36,15 гривень. Оператори валютного ринку з різних міст повідомляють порталу «Курс України» про зростання попиту на готівковий євро і заявляють, що він продовжить дорожчати й надалі.

Ціна криптовалюти №1 «біткоіна» зростає другий день поспіль. На даний момент на біржі Binance ціна 1BTC досягла $41892,89. Інтерес до покупок зберігається, як і потенціал зростання у напрямку 50-55 тисяч доларів за монету. Паралельно з біткоіном дорожчає ефіріум та інші популярні криптовалюти.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.