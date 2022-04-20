Арестович про заяву Пентагону: авіапарк України збільшився

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Пентагону щодо надання Україні бойових літаків. Він заявив, що парк літаків нашої країни збільшився, але як саме – не вдався до подробиць.﻿ Про це, із посиланням на заяву Арестовича у ефірі марафону FREEDOM, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Це така складна історія. Давайте скажемо так, парк літаків України збільшився. А те як, поки не будемо подробиці надавати" , - сказав він.

Напередодні в Пентагоні заявляли про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, але не з США, а також запчастини до них.

Після чого в ЗСУ спростували інформацію щодо отримання від країн партнерів бойових літаків.

Там заявили, що Україні були передані лише запчастини та комплектуючі для ремонту літальних апаратів.

Крім того, Офіс президента опублікував відео нового брифінгу радника голови ОП про ситуацію щодо російського вторгнення.

Зокрема, Арестович заявив, що ситуація залишається контрольованою військово-політичним керівництвом України.

Щодо ситуації на місцях, то радник голови ОП повідомив наступну інформацію: