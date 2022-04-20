У Зеленського розповіли про план деокупації півдня України

Керівництво України має стратегію щодо деокупації всіх населених пунктів на півдні України. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Українська правда.

"Можете навіть не сумніватися в тому, що держава має стратегію щодо деокупації всіх міст і сіл півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, понад 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде жодної заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових "ХНР" або чогось подібного. Буде лише Херсонська область України" , - сказав Подоляк УП. ﻿

Подоляк наголосив, що держава "точно не забула" про своїх людей, змушених проживати у тимчасово окупованих містах півдня країни. З його слів, офіс президента має всю оперативну інформацію про те, що там відбувається.

Подоляк також додав, що влада "практично в онлайн режимі" спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми або якимось іншим способом створити враження, що у цих містах можливий демонічний "російський світ".

Представник ВП наголосив, що зараз "навіть самим російським варварам" зрозуміло, що ніхто на них не чекав на нашій землі.