Маркушин: в Ірпені виявили потужну авіабомбу – просять евакуюватися

В Ірпені, в районі військового шпиталю, виявлено потужну авіаційну бомбу. Вивезти її неможливо. Про це повідомив﻿ міський голова Олександр Маркушин у Telegram.

Він додав, що сапери будуть її знешкоджувати близько 16:00.

"Прошу всіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ негайно перейти в центральну частину міста! Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня" , - написав він.

У КМДА попередили мешканців правого берега столиці, що вони можуть почути гучний звук.