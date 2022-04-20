ОВА: у Попасній та Рубіжному до кінця війни не вдасться відновити подання світла, газу та води

Світло, газ та водопостачання не відновити до завершення війни в Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади, оскільки інфраструктуру там майже знищено. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Підрахувати інфраструктурні збитки в містах та селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати" , - написав він.

Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. Аварія досить серйозна – світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих.

Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) – 30 повністю та вісім частково.

Знеструмлені 34 населених пункти – 21 повністю та 13 частково. 104 343 споживачі перебувають без електроенергії.

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП "Попаснянський районний водоканал".