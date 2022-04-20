Голова Херсонщини: окупанти на перші числа травня готують незаконний "референдум"

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута має інформацію, що російські окупанти готують псевдореферендум в області на початок травня. Про це Геннадій Лагута розповів в інтерв’ю, повідомляє Радіо Свобода.

"На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати…

Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити у єдиній, мирній, славетній, соборній Україні. І жити мирно – так, як ми й жили та розвивалися. І, повірте мені, пропрацювавши неповних чотири місяці на своїй посаді (скажу): у нас було стільки планів, стільки ідей, стільки розвитку… Але ми їх виконаємо.

Тому закінчу я коментар (з приводу) "референдуму" так: хоч би як його назвали, що б вони не зробили, це буде фальсифікація та абсолютно незаконно", - сказав він.

Щодо спроби окупантів призначити "голову" Херсонщини Лагута сказав, що "вони не мають кандидата, бо всі жителі Херсонщини відмовляються від цього".

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