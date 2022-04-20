Укрпошта зупинила продаж марок із російським військовим кораблем у відділеннях

Державна Укрпошта продала через відділення 700 тисяч популярних марок «Російський військовий корабель, іди на*уй» і зупинила продаж. Ще 100 тисяч продадуть через онлайн-магазин, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Facebook голова правління держкомпанії Ігор Смілянський.

"Єдине виключення — це наше відділення на Майдані в Києві. Там з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список. Я обіцяв, що вони отримають свої марки, і я це виконаю" , — написав Смілянський.

Він додав, що компанія обмежить продаж через інтернет-магазин: можна буде купити не більше двох листів за одне замовлення.

"Починаючи з четверга, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листа на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці будь який клієнт в Україні чи за її межами. Таким чином, ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки" , — заявив голова Укрпошти.

Загальний тираж складає 1 млн марок. Решту тиражу нададуть для офіційних делегацій, музейних фондів та філателістичних абонементів.

Крім цього, кожен працівник Укрпошти зможе отримати одну марку. Невелика частина буде виділена на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями.

"Чи буде додатковий тираж цієї марки? Ні. Але ми знайшли вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому чекайте на повідомлення на початку наступного тижня, як тільки ми підпишемо всі технічні моменти. Майки та інші речі з маркою також вже зовсім скоро будуть в нашому інтернет-магазині та відділеннях" , — написав Смілянський.

Автор фрази про «російський військовий корабель», прикордонник Роман Грибов, повернувся з полону додому і 29 березня отримав нагороду «За заслуги перед Черкащиною».