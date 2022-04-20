CNN: у США не бачать підготовки РФ до застосування ядерної зброї

Збройні сили США постійно стежать за ядерним арсеналом Росії і поки не бачать ознак підготовки до його застосування. Однак, сьогодні така загроза вища, ніж під час холодної війни.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За словами джерел телеканалу в Міністерстві оборони США, поки немає ознак того, що Росія зробила які-небудь кроки з підготовки ядерної зброї до застосування під час війни в Україні.

Але співрозмовники підкреслюють, що ймовірність використання Володимиром Путіним будь-якого виду таких озброєнь знаходиться на рівні 1%.

При цьому в Міноборони США відзначають, що сьогодні загроза застосування Росією ядерної зброї набагато вище, ніж в період холодної війни.

Напередодні в Росії заявили, що не розглядають застосування ядерної зброї у війні проти України.