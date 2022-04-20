Мінекономіки: Латвія відмовиться від російського газу у 2023 році

Уряд Латвії вирішив припинити імпорт природного газу з 1 січня 2023 року, повідомляє Дело.

Про це повідомив міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс, повідомляє видання ERR.

Він назвав це рішення історичним, адже воно допоможе зміцнити енергетичну безпеку Латвії. Уряд уже передав відповідний законопроект до парламенту, який передбачає внесення необхідних змін до законодавства.

"Перший крок Латвії - домовитися з Фінляндією та Естонією про те, що Латвія зможе отримувати додатковий газ із терміналу в Палдіскі доти, доки не побудує власний газовий термінал", - розповів Вітенбергс .

Крім того, уряд Латвії ухвалив рішення створити резерв зрідженого природного газу на Інчукальній газосховищі.

Нагадаємо, Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від постачання російського газу, заявив литовський міністр енергетики Дайнюс Крейвіс. За його словами, така відмова стала результатом довготривалої та послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень.

При цьому невдовзі, можливо, вся Європа відмовиться від російського газу, адже президент РФ Володимир Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.