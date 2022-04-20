The Guardian: у Фінляндії почалися дебати щодо вступу до НАТО

Парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО. Прем'єр-міністр країни Санна Марін заявила, що рішення про подачу заявки на членство в Альянсі буде прийнято протягом декількох тижнів.﻿ Про це, із посиланням на The Guardian, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Фінські законодавці минулого тижня отримали на замовлення уряду "білу книгу", у якій оцінюються наслідки від вступу до НАТО. У звіті не міститься рекомендацій, але підкреслюється, що без членства в Альянсі Фінляндія не має жодних гарантій безпеки.

У доповіді також говориться, що "стримувальний ефект" на оборону Фінляндії буде "значно більше" у разі членства в НАТО.

За даними фінських ЗМІ, близько половини з 200 депутатів парламенту країни підтримують вступ до НАТО, проти виступає тільки 12 законодавців.

Нагадаємо, переважна більшість фінів підтримує вступ країни до НАТО.