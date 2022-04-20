ООН: Україну з початку війни залишили понад 5 млн людей

Станом на 19 квітня понад 5 мільйонів людей виїхали з України через війну, яку розв’язала російська федерація. Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що більшість поїхала до Польщі – понад 2,8 млн людей. До Румунії виїхали понад 757 тис. осіб, до Росії – понад 549 тис., Угорщини – 471 тис., Молдови – понад 426 тис., Словаччини – більш як 342 тис. і до Білорусі – понад 23 тис. осіб.

Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто вони залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.