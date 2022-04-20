Bloomberg: частина путінської еліти вважає війну в Україні великою помилкою

Деякі члени путінської еліти в уряді та державних підприємствах вважають, що вторгнення російських військ в Україну було катастрофічною помилкою, яка поверне країну на багато років тому. Про це пише Bloomberg із посиланням на десяток співрозмовників, знайомих із ситуацією, повідомляє Укрінформ.

За словами представників еліти з оточення президента РФ, вони не бачать, що Путін змінить свій поточний курс. Мало того, Путін відкинув спроби інших чиновників попередити його про катастрофічні економічні та політичні наслідки, що нависли над країною внаслідок західних санкцій.

Разом з тим частина з топінсайдерів прийшла до думки, що прагнення Путіна продовжити вторгнення загрожує Росії роками ізоляції та посиленням напруженості, через які її економіка постраждає, її безпека буде скомпрометована, а її глобальний вплив зруйновано.

Зазначається, що зараз лише кілька бізнесменів-магнатів зробили завуальовані заяви, ставлячи під сумнів стратегію кремля в Україні, але багато потужних гравців ще надто бояться репресій щодо людей з іншою точкою зору, щоб публічно висловлювати свою думку.