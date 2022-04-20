У Польщі сталися вибухи на шахті, є загиблі

На шахті Пневек у польській Сілезії внаслідок двох вибухів метану загинули щонайменше п'ять людей та понад 20 постраждали, повідомляє Корреспондент.

Як інформували місцеві медіаресурси, нещасний випадок стався після опівночі 20 квітня. На руднику на той час перебували 42 шахтарі. За уточненою інформацією, вибухів було два. Другий, потужніший, стався вже після того, як перша рятувальна команда зайшла шукати людей.

Серед сімох людей, доля яких невідома, також є рятувальники. Троє шахтарів, яких вважали зниклими, знайшли мертвими, ще одна людина померла по дорозі до лікарні.

В даний час пошуки призупинені через дуже високу концентрацію метану, що може призвести до нового вибуху. На місце події прибув прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Раніше повідомлялося, що Польща та Чехія підписали угоду про врегулювання спору щодо вуглевидобувної шахти Турів.