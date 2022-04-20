Японія видворила вісім російських дипломатів

У середу, 20 квітня, вісім російських дипломатів залишили Японію. Рейс із дипломатами та членами їхніх сімей вилетів з аеропорту Ханеда незабаром після полудня за місцевим часом, повідомляє Укрінформ.

Як зазначає видання NHK, рішення про висилку було ухвалено японською владою два тижні тому з метою посилити тиск на Москву у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

За словами джерел, деякі з висланих дипломатів є співробітниками Головного розвідувального управління або Служби іноземної розвідки Росії. Поліцейські органи визнали деяких із них "особами, які становлять оперативний інтерес".

Передбачається, що ці люди займалися шпигунською діяльністю, бувши співробітниками дипломатичного та торговельного представництв Росії у Японії.

Для Японії висилка відразу кількох іноземних дипломатичних працівників є рідкістю.

Раніше сьогодні палата радників Японії на пленарному засіданні 20 квітня проголосувала за законопроєкти щодо посилення санкцій проти Росії.