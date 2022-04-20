ДСНС тестує цифрову систему екстреного оповіщення

Державна служба України разом із мобільними операторами тестує екстрене сповіщення технології Cell Broadcast. Про це заявила пресслужба ДСНС, повідомляє Укрінформ.

"ДСНС спільно з мобільними операторами Київстар, Vodafone, lifecell продовжує розгортання системи оповіщення з використанням технології Cell Broadcast. Наразі проводиться тестування екстреного оповіщення населення за допомогою даної технології" , - інформували рятувальники у Фейсбуці.

Протягом періоду тестування на екрані телефону абонентів мобільних операторів можуть з'являтися повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном, що супроводжуватиметься гучним сигналом. Про закінчення тестового періоду та запуск системи абонентів буде додатково повідомлено.

У ДСНС зазначають, що таке сповіщення використовуватиметься для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій чи інших небезпечних подій та послідовності дій у цих ситуаціях.