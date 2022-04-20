Мер Миколаєва повідомив, що місто покинули близько 40% мешканців

Близько 40% жителів Миколаєва залишили місто у зв'язку з постійними обстрілами російських військ. Про це заявив мер міста Олександр Сенкевич, повідомляє Укрінформ.

"До війни в Миколаєві було близько 500 тис. населення, у нас місто-півмільйонник. Точних даних щодо кількості людей, що виїхали, немає, ми не реєструємо такі дані, але за кількістю сміття, що збирається, і використання питної води – 40% жителів вже покинули місто" , - Розповів Сенкевич телеканалу Белсат, відео ефіру якого опублікував у себе в Телеграмі.

За його словами, якщо місяць тому покинути Миколаїв було складно, то сьогодні виїхати з міста можна, і міська влада надає безкоштовний транспорт для евакуації населення.

"Сьогодні можна виїхати. Ще місяць тому Миколаїв був узятий у кільце. Оскільки місто знаходиться на двох річках, російські окупанти перейшли одну річку і почали наводити мости на другу, але були розбиті та відтіснені в Херсонську область. Сьогодні у нас відкрита дорога і на Кропивницький і на Кривий Ріг, і на Одесу. Для безкоштовної евакуації ми надаємо наші автобуси, які використовували для внутрішньоміських перевезень" , - заявив Сенкевич.

За його словами, цією послугою скористалося вже близько 12 тис. мешканців Миколаєва.