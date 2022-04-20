Міськрада Маріуполя: окупанти погрожують розстрілювати городян без білих стрічок

У Маріуполі російські загарбники загрожують відкрити вогонь по людях, які виходять надвір без білих стрічок. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Укрінформ.

«Окупанти від «м'яких» пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначка «свій-чужий» перейшли до прямих загроз про відкриття вогню на поразку по кожному, хто перебуватиме на вулиці без таких позначок» , - написав Андрющенко у Телеграмі .

Він підкреслив, що російські загарбники поступово перетворюють місто Маріуполь на справжнє гетто для українців, одночасно використовуючи мирних громадян як приманку для виявлення вогньових точок.

Андрющенко раніше повідомляв, що загарбники спонукають маріупольців вдягати білу стрічку, як позначку «свій», і фактично таким чином ще раз використовують цивільне населення для «приманки» для снайперів та воїнів української армії. Оскільки саме така позначка використовується російськими військовими і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога.

Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Маріупольський міський голова раніше заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. За даними Головного управління розвідки МОУ, в Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Усіх потенційних свідків звірств загарбники намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

У заблокованому Маріуполі залишаються ще близько 120 тисяч мирних жителів.