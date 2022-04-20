Представники влади розповіли про евакуацію з "гарячих" областей

Українців із "гарячих" областей представники влади та громадських організацій закликають евакуюватися. Про це народний депутат України Вікторія Гриб розповіла на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

Наголошується, що зараз діє програма екстреної евакуації багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю із населених пунктів Донецької області до Королівства Швеція, тому людям слід скористатися цією можливістю.

"Набагато легше буде українським воїнам захищати наші території, якщо вони знатимуть, що громадянські вже перебувають у безпеці. Це сьогодні головне. Я закликаю всіх подумати про безпеку своїх дітей, бо завтра вже може бути пізно. Подивіться, будь ласка, на Маріуполь, Волноваху Люди, мені здається, віддали б все для того, щоб їхні близькі були в безпеці, але, на превеликий жаль, не було у них такої можливості, і вони залишалися до останнього моменту у своєму місті, а потім не могли вже виїхати. втрачайте час, приймайте рішення, а ми вам допоможемо, шукатимемо, куди вам їхати" , - сказала вона на пресконференції в Укрінформі.

Парламентарій наголосила, що мирне населення має розуміти, що ворог безжальний, він не відступить, далі в деяких регіонах ситуація може погіршитися, тож не варто цього чекати.

"Ворог зараз намагається зібрати дуже багато сил на Донбасі та захопити його. Тому, перш за все, ми звертаємося до жителів Донецької області та інших областей, де гаряче. Це і Запорізька область, і Харківська та інші" , – наголосила Гриб.

Вона наголосила, що зараз працює програма, завдяки якій українці можуть евакуюватись за кордон. Зокрема, за підтримки уряду України МБФ "Твоя Доброта" спільно зі Шведсько-Українською Торговою Палатою та Українською спілкою промисловців та підприємців проводить екстрену евакуацію багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю з населених пунктів Донецької області до Королівства Швеція.

Директор Міжнародного благодійного фонду «Твоя Доброта» Іван Степурін звернувся до мешканців сходу України:

"Від вас потрібне лише бажання на евакуацію та вийти з нами на зв'язок. А решту ми зробимо так, щоб ви опинилися в безпечному місці, покинули зону важких військових ризиків" , - сказав він.

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Степурін додав, що люди можуть звернутись на гарячу лінію: +38(095) 411-68-17.

За словами президента шведсько-української Торгової Палати у Скандинавії Людмили Лемріні, у Швеції українців зустріли на гідному рівні. Усі мами з дітьми, які приїхали у рамках цієї програми, розселені у сім'ї. Деякі шведські сім'ї дали притулок їх терміном від 2 до 6 місяців. Українців там підтримують та забезпечують усім необхідним. Волонтери допомагають.

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Як наголосив віцепрезидент Української спілки промисловців та підприємців Денис Красніков, програма евакуації працює не лише за допомогою цих організацій, приєднуються і представники бізнесу, які працюють у різних регіонах. Вони надають транспорт, товари першої необхідності, організують переговори та шукають житло для переселенців. Триває робота з представниками канадського бізнесу, а також низки країн ЄС.