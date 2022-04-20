Бербок не бачить "табу" у постачанні бронетехніки Україні

Німеччина не проти надати Україні броньовані машини, але наразі не має такої техніки для негайного відвантаження.﻿ Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції з латвійським колегою Едгар Рінкевічсом у Ризі 20 квітня, повідомляє Укрінформ.

Дипломат уникла відповіді на запитання щодо «стриманості» Берліна в питанні надання Києву важких озброєнь, заявивши, що Німеччина дуже швидко надала Україні певні системи, але наразі запаси Бундесверу «вичерпані», а питання подальших постачань має вирішуватися разом усіма партнерами в ЄС і НАТО. Проте німецький уряд буде сприяти якнайшвидшому виготовленню німецькими концернами озброєнь, яких дуже потребують ЗСУ.

Бербок також запевнила:

«Постачання Україні броньованих машин, що вже роблять деякі інші держави, не є (для Німеччини - ред.) табу, хоча так може здаватися з огляду на публічні дискусії; … такі поставки вже схвалені, але поки не визначено, що можна поставити швидко та без затримки».

За її словами, ФРН готова підтримати ті країни, які дійсно швидко можуть переправити в Україну таку техніку радянського або російського виробництва.

Водночас очільниця німецького МЗС зауважила, що потрібно дивитися на перспективу:

«Йдеться не лише про термінову потребу (ЗСУ - ред.), йдеться про захист ближчими днями та тижнями - це є центральним завданням, тож союзники мають разом, а не один проти одного, підтримати Україну. Але йдеться про те, що буде після 3 тижнів, - 3 місяці, 3 роки, і тут Німеччина зможе зробити більший внесок. Тому ми виділили 1 млрд євро для того, щоб Україна могла закупити складні системи».

Крім того, за її словами, ФРН готова допомогти в питанні навчання українських військових управлінню західними зразками артилерійської зброї.

Міністр заявила про готовність підтримувати Україні в її боротьбі, яка також є битвою за свободу Європи. Вона підкреслила, що «Путін не повинен виграти свою протизаконну загарбницьку війну».

Зі свого боку глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс зазначив, що обговорив з колегою підтримку Збройних сил України у протидії російській агресії.

«Це війна, а під час війни використовується дуже багато озброєнь, техніки» , - зауважив дипломат, додавши, що багато країн ЄС, включаючи Латвію, надають допомогу, але потреби України є більшими, ніж вона вже отримала, тож допомога має бути посилена.

«Ми робимо все, що в наших силах, щоб розширити цю допомогу. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна вистояла проти цієї агресії» , - заявив Рінкевичс, нагадавши, що його країна виділила 200 млн євро.

Він погодився з німецькою колегою, що Захід постачатиме Україні модернізовані зразки озброєнь і тоді, коли активна фаза війни завершиться.

Сторони обговорили запроваджені санкції проти РФ та необхідність готувати нові заходи, особливо в частині недопущення обходу санкцій, посилення обмежень в енергетичній галузі та зменшення залежності від російських нафти та газу. Бербок у цьому контексті зауважила, що цей шлях відмови від вугілля, нафти та зрештою газу ЄС має пройти разом.

Міністри також обговорили питання розширення НАТО та висловили повну підтримку набуття членства Швецією та Фінляндією.

Бербок здійснює візити в країни Балтії 20-22 квітня. У Ризі вона бере участь у зустрічі формату «В3+1». Плануються її зустрічі з керівництвом трьох Балтійських країн, колегами-міністрами, візит до Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій у Ризі та контингенту Бундесверу в Руклі.