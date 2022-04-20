Мєдвєдєв назвав сенс "спецоперації" в Україні

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв назвав сенс повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він нібито полягає у «запобіганні нападу на Росію та порятунку людей на Донбасі», повідомляє Новое время.

"Запобігти можливому нападу ворогів на Росію і врятувати людей на Донбасі — у цьому є сенс спеціальної військової операції нашої країни" , — сказав Мєдвєдєв у відеозверненні.

20 квітня Медведєв заявив, що Женевська конвенція не поширюється на іноземців, які воюють за Україну проти російських загарбників.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну прибули досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб увійти до складу міжнародного легіону на тлі повномасштабного вторгнення Росії.