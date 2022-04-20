Зеленський обговорив з Мішелем євроінтеграцію та підтримку України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Європейської ради Шарлем Мішелем.
"Великий друг України – президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави та відповіді для анкети на відповідність критеріям ЄС. Дякуємо за змістовну зустріч та солідарність з народом України!" , – повідомив президент у Телеграмі.
Перед зустріччю із Зеленським Мішель відвідав Бородянку, оглянувши наслідки військового вторгнення Росії.