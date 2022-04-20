Зеленський обговорив з Мішелем євроінтеграцію та підтримку України

Зеленський обговорив з Мішелем євроінтеграцію та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Великий друг України – президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави та відповіді для анкети на відповідність критеріям ЄС. Дякуємо за змістовну зустріч та солідарність з народом України!" , – повідомив президент у Телеграмі.

Перед зустріччю із Зеленським Мішель відвідав Бородянку, оглянувши наслідки військового вторгнення Росії.

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