ОП показав санкційну стратегію проти РФ

Офіс президента у середу, 20 квітня, опублікував план посилення санкцій проти Росії, розроблений міжнародною експертною групою, повідомляє Корреспондент.

"Цей документ стане основою для подальшої роботи нашого уряду щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми пропонуватимемо нашим партнерам цей список за основу координації запровадження санкцій. До речі, у документі міститься положення про синхронізацію санкційного тиску з боку демократичних країн" , – зазначив голова ОП Андрій Єрмак.

План включає 10 санкційних напрямків, серед яких:

визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а збройні сили РФ – терористичною організацією;

повну заборону експорту російських енергоносіїв;

розширення санкцій проти фінансового сектора Росії та Білорусі;

посилення транспортних та страхових санкцій;

розширення та посилення торгових ембарго та персональних санкцій.

Також у плані наголошено на важливості запровадження вторинних обмежень та синхронізації зусиль світової спільноти у санкційній політиці.

Очікується, що Євросоюз повернеться до питання про нафтове ембарго проти Росії після 24 квітня – після другого туру президентських виборів у Франції.

Тим часом президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія витримала тиск санкціями.