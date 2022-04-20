ДПСУ: прикордонники вийшли до держкордону трьох областей України

Українські прикордонники вийшли до державного кордону в усіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях та відновлюють облаштування позицій. Про це розповів на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Корреспондент.

"У рамках поновлення контролю над державним кордоном у межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки. Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі у напрямі лінії державного контролю, у тому числі і на направлення пунктів пропуску" , - зазначив він.

За словами Демченка, у межах цих трьох областей довжина кордону становить близько 1200 кілометрів. Наразі триває розвідка у прикордонних регіонах, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.

Як зазначив Демченко, через продовження російської агресії класичної охорони кордону не відбувається, оскільки залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілу суміжної території.

Він нагадав про обстріли окупантами Сумської області з Градів та мінометні обстріли позицій прикордонників на Чернігівщині.

За словами Демченка, біля Сеньківки також виявляли групу невідомих осіб зі зброєю, які намагалися потрапити до України. Прикордонники відкрили вогонь. А на Чернігівщині були виявлені схрони зі зброєю та боєприпасами, які покинули окупанти.

Раніше повідомлялося, що війська РФ відкривали вогонь на ділянці, де Чернігівська область України межує із Брянською областю РФ у районі пункту пропуску Вільча.

Також російські військові обстріляли зі своєї території прикордонні населені пункти Сумської та Харківської областей. Є руйнування та потерпілі.