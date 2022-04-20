Forbes оцінив статки Зеленського

Статки президента України Володимира Зеленського досягають щонайбільше $20 млн.﻿ Таку оцінку зробив журнал Forbes Україна, повідомляє Новое время.

Видання відзначає, що в соцмережах поширюється інформація про те, що Зеленський нібито мільярдер зі статками в $1,4 млрд, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Основний актив Зеленського — це 25%-ва частка у Квартал 95 — групі компаній, які випускають гумористичні програми. Свою долю колишній комік передав партнерам після обрання президентом.

Квартал 95 володіє правами на серіал Слуга народу, який був у каталозі стрімінгового сервісу Netflix між 2017 і 2021 роками. Компанія знову купила права на серіал у березні цього року після початку РФ війни проти України.

За оцінкою Forbes Україна, річний дохід компанії складає приблизно $30 млн, а частка Зеленського оцінюється в $11 млн.

В українського президента також є квартира у одному з найдорожчих будинків у центрі Києва. Відзначається, що «за західними стандартами вона досить скромна». Forbes оцінює увесь портфель нерухомості Зеленського у $4 млн. До нього також входять дві інші квартири, якими він одноосібно володіє, дві квартири із частковим правом власності, один комерційний обʼєкт нерухомості і пʼять паркомісць.

Крім цього, президент України і його дружина Олена Зеленська мають спільний банківський рахунок із $2 млн готівки і державними облігаціями. Інші їхні активи, серед яких два автомобілі і дорогоцінності, варті не більше $1 млн, пише видання.

Нагадаємо, що у глобальний рейтинг Forbes потрапило сім мільярдерів з України. У першій тисячі світових багатіїв є лише Рінат Ахметов (687-е місце) зі статками у $4,2 млрд. У порівнянні з торішнім рейтингом його статки скоротилися на $3,4 млрд через війну в Україні.