The Guardian повідомив про цілі Кремля на новому етапі війни

Під час битви за Донбас війська РФ ставлять собі чотири задачі, повідомляє The Guardian із посиланням на неназваного європейського чиновника, повідомляє Новое время.

Зазначається, що на цьому етапі війни Кремль планує:

захоплення Донбасу;

забезпечення сухопутного коридору в Крим, для якого оточене місто Маріуполь має вирішальне значення;

захоплення Херсонської області для забезпечення постачання прісної води до Криму;

захоплення додаткових територій, які можна було б використовувати як буфер або козир у переговорах.

За даними The Guardian, у Росії залишилося три чверті збройних сил, з якими окупанти розпочали вторгнення в Україну в лютому.