Аналітики Oryx: РФ обійшла Україну з втрат техніки

Росія під час війни втратила втричі з половиною рази більше військової техніки, ніж Україна. Такі дані оприлюднив аналітичний проект Oryx, повідомляє Корреспондент.

За даними аналітиків, Росія вже втратила 3002 одиниці техніки, з них:

1588 знищено;

47 пошкоджено;

244 кинуто;

1123 захоплено.

Найбільше Росія втратила вантажівок, авто і джипів (834), танків (521), бойових броньованих машин (307), БМП (532). Україна тим часом втратила 848 одиниць техніки:

389 знищено;

22 пошкоджено;

36 кинуто;

401 захоплено.

З них – 125 танків, 88 БМП, 75 броньованих машин. Довідка: Oryx рахує втрати технікою виключно фото- і відеодоказами. Тієї техніки, яку не зафіксували на кадрах, вони не враховують. Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні загинуло 20 900 солдатів противника. Крім того, знищено понад 815 російських танків, 171 літак і 150 вертольотів.