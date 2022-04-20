Кабмін схвалив план будівництва житла для переселенців

Кабмін ухвалив рішення щодо правил будівництва тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, повідомляє Корреспондент.

"Кабінет міністрів України ухвалив рішення, завдяки яким розширюються механізми забезпечення житлом наших громадян, які внаслідок збройної агресії РФ змушені були переселитися з небезпечних регіонів до інших областей України" , - йдеться у пресрелізі міністерства.

Зокрема, уряд ухвалив постанову "Деякі заходи формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання всередині переміщених осіб", якою затверджено порядки щодо формування фондів житла для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання переселенців та викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання усередині переміщених осіб.

Зазначається, що будувати таке житло в регіонах України, де не ведуться бойові дії, за типовими проєктами будівництва житла із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва.

Передбачається, що фінансування будівництва проводитиметься за рахунок держкоштів, коштів статутного капіталу Держмолоджитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел.