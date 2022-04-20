ГУР: бомбардуванням Маріуполя керує уродженець Одеси

Уродженець Одеси Сергій Кобилаш керує бомбардуванням Маріуполя. Про це інформувало головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Корреспондент.

"Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя" , - йдеться у заяві.

Сергій Кобилаш. Фото gur.gov.ua

Генерал-лейтенант Сергій Кобилаш народився 1 квітня 1965 року в Одесі. Здобув освіту в Єйському вищому військовому авіаучилищі, після цього закінчив Військово-повітряну академію імені Гагаріна та Військову академію Генштабу ЗС РФ.

Брав участь в обох кампаніях у Чечні, у війнах у Грузії, Сирії, а тепер і в Україні.

Українська розвідка також опублікувала персональні дані та московську адресу військового злочинця.

Раніше СБУ опублікувала аудіоперехоплення розмов загарбників, з яких стало відомо, що вони планують порівняти Азовсталь із землею, скинувши "тритонні сюрпризи з неба".

Напередодні повідомлялося, що на Азовсталь скинули надважкі авіабомби.