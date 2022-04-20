Кіпр позбавив паспортів ще чотирьох підсанкційних росіян

Уряд Кіпру ухвалив рішення про анулювання кіпрських паспортів ще чотирьом громадянам РФ, які потрапили під санкції Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

Як передають місцеві ЗМІ, рішення також стосується утриманців чотирьох неназваних осіб, таких як їхні діти, які, ймовірно, також отримали кіпрські паспорти.

Поки невідомо, скільки всього утриманців, пов'язаних із цими чотирма росіянами, які потрапили під санкції ЄС, могли мати кіпрські паспорти.

Зазначається, що Кіпр надав громадянство 2886 громадянам Росії, серед яких інвестори та їхні сім'ї за період з 2007 року по серпень 2020 року.

Два тижні тому стало відомо, що влада Кіпру анулює паспорти чотирьох підсанкційних росіян, які отримали громадянство в рамках інвестиційної схеми, яка була припинена наприкінці 2020 року.