РНБО: нездатність США замінити російський газ у ЄС - фейк

Російська пропаганда активно просуває твердження, що США не можуть замінити постачання російського газу до ЄС у разі припинення транспортування. Про це заявив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони, повідомляє Укрінформ.

"Загальний обсяг видобутку зрідженого газу в США становить 120 мільярдів кубометрів на рік і до 2025 року збільшиться ще на 70 мільярдів кубометрів. Проєкти із сукупним обсягом видобутку 206 мільярдів кубометрів газу вже отримали у США федеральні дозволи" , - інформують у Телеграмі РНБО.

Там нагадали, що минулого місяця голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосила про угоду, укладену з президентом США Джо Байденом, згідно з якою США збільшать додаткові поставки до ЄС зрідженого газу до 50 мільярдів кубометрів на рік.

"Ці постачання поступово замінять імпорт ЄС із Росії, який минулого року становив 155 мільярдів кубометрів газу" , - зазначають у РНБО.

Таким чином, як зазначають у Центрі протидії дезінформації, поставлене Європою завдання ліквідувати залежність від російського газу покликане нівелювати наміри російського керівництва використовувати постачання енергоносіїв до ЄС як важіль впливу.