CNN: Гайдай повідомив, що окупанти контролюють 80% Луганщини
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що 80% території Луганської області перебуває під контролем країни-агресора, повідомляє Новое время.
"Росія, безумовно, не збирається зупинятися на досягнутому і рухатиметься далі", - повідомив він у коментарі CNN.
Він додав, що російські окупанти сильно розосередилися.
"У нас тут дуже серйозна ситуація. Всю Луганську область обстрілюють. Немає безпечних міст... Ми розуміємо, що російська влада рухатиметься вперед і знищуватиме все на своєму шляху. Тому ми намагаємось максимально евакуювати всіх", – повідомив Гайдай.
Раніше президент України Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ заявляли, що росіяни розпочали велику «битву за Донбас».
Міноборони України зазначало, що російські війська пішли у наступ на сході України, зокрема у Харківській, Донецькій та Луганській областях.
При цьому Вашингтон переконаний, що Росія за час нового наступу на схід України не захопила жодних значних територій.