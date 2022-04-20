CNN: Гайдай повідомив, що окупанти контролюють 80% Луганщини

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що 80% території Луганської області перебуває під контролем країни-агресора, повідомляє Новое время.

"Росія, безумовно, не збирається зупинятися на досягнутому і рухатиметься далі" , - повідомив він у коментарі CNN.

Він додав, що російські окупанти сильно розосередилися.

"У нас тут дуже серйозна ситуація. Всю Луганську область обстрілюють. Немає безпечних міст... Ми розуміємо, що російська влада рухатиметься вперед і знищуватиме все на своєму шляху. Тому ми намагаємось максимально евакуювати всіх" , – повідомив Гайдай.

Раніше президент України Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ заявляли, що росіяни розпочали велику «битву за Донбас».

Міноборони України зазначало, що російські війська пішли у наступ на сході України, зокрема у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

При цьому Вашингтон переконаний, що Росія за час нового наступу на схід України не захопила жодних значних територій.