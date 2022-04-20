Україна підтримує гуманітарну паузу від ООН

Україна підтримує ініціативу генсека ООН запровадити великодню чотириденну гуманітарну паузу в Україні. Про це йдеться у коментарі МЗС, повідомляє Корреспондент.

"Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза необхідна для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони можливих бойових дій, насамперед із багатостраждального Маріуполя. Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай необхідної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України при досягненні "режиму тиші" , - сказано у заяві.

У МЗС зазначають, що Росія має припинити напади на цивільні об'єкти України для забезпечення захисту цивільного населення, а також гуманітарного персоналу та журналістів.

"Закликаємо Росію до повної поваги міжнародних зусиль із захисту медичного та гуманітарного персоналу, їх транспортних засобів та обладнання, лікарень та інших медичних установ. РФ також має забезпечити безпечний та безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспортних засобів та обладнання" , – закликали до МЗС.

Там нагадали, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям.

"Росія має негайно припинити ці блокади. Виконання цих умов забезпечить добровільний, безпечний та безперешкодний прохід цивільних осіб, які рятуються від агресії та насильства" , - сказано у повідомленні.