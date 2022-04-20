Глава МВФ: Україна запросила $5 млрд щомісячної фіндопомоги

Україна просить міжнародних партнерів щодо фінансової допомоги у 5 млрд доларів щомісяця. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Корреспондент.

"Вони заявили цифру 5 мільярдів на місяць" , - сказала вона, зазначивши, що це навряд чи перевищує потреби країни.

Глава МВФ повідомила, що фонд обговорює запит України із партнерами. За її словами, МВФ взаємодіє з українським Мінфіном щодо оцінок необхідного фінансування на найближчі три місяці.

Георгієва також зазначила, сума, що запитується, не враховує потреби України у відновленні зруйнованого війною.