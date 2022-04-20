ЗСУ: на Луганщині знищено групу "вагнерівців"
Українські військовослужбовці знищили групу російських найманців біля міста Попасна у Луганській області. Про це заявила 24 ОМБр імені короля Данила, повідомляє Корреспондент.
"Військовослужбовці Королівської бригади з радістю зустріли чергову партію найманців із приватної військової компанії Ліга (колишня Вагнер). Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися та отримали "заслужений вічний відпочинок", – інформували військові у Facebook .
У свою чергу головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов уточнив, що було знищено 10 найманців, завербованих у Лівії.
"Спочатку в лобові атаки росіяни гнали мобілізованих з Донбасу, потім пішли регулярні війська, а тепер коли їх перебили, пішли в бій лівійці. До речі, цікаво, що на відміну від мобілізованих на Донбасі російське командування лівійцям добре платило - подивіться, у них екіпірування, є бронежилети, аптечки, взуття Lowa, каски, оптика, тепловізори, все це мобілізованими росіянами не видають", - розповів журналіст.