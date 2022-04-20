ЗСУ: на Луганщині знищено групу "вагнерівців"

Українські військовослужбовці знищили групу російських найманців біля міста Попасна у Луганській області. Про це заявила 24 ОМБр імені короля Данила, повідомляє Корреспондент.

"Військовослужбовці Королівської бригади з радістю зустріли чергову партію найманців із приватної військової компанії Ліга (колишня Вагнер). Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися та отримали "заслужений вічний відпочинок" , – інформували військові у Facebook .

У свою чергу головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов уточнив, що було знищено 10 найманців, завербованих у Лівії.