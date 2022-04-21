Одна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з РФ

Сталеливарна компанія Tata Steel з Індії відмовилася від співпраці з Російською Федерацією. Тепер всі сталеливарні підприємства компанії будуть використовувати альтернативні джерела сировини, повідомляє УНІАН.

"У Tata Steel немає операцій або співробітників в Росії. Ми прийняли усвідомлене рішення припинити вести бізнес з Росією", - йдеться в повідомленні прес-служби Tata Steel.

Відзначається, що сталеливарні підприємства компанії в Індії, Великобританії та Нідерландах перейшли на альтернативні джерела сировини, щоб "покінчити із залежністю від Росії".

Довідка. Tata Steel Group-сталеливарна компанія з Індії. У рейтингу найбільших у світі за обсягом виробленої сталі займає 10 сходинку. Компанія також займається видобутком залізної руди і вугілля.